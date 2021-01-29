Глава МОЗ рассказал, какими препаратами будут вакцинировать в Украине

Вакцинация от коронавируса в феврале 2021 года в Украине будет проходить только безопасными зарегистрированными препаратами.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Степанов отметил, что вакцинация начнется в тот период, что и планировалось еще осенью прошлого года.

"Вакцинация будет проходить исключительно безопасными вакцинами. Это вакцины, которые будут зарегистрированы в Украине. Вакцины, которые пройдут все стадии клинических испытаний, и будут иметь результаты третьей стадии испытаний. Вакцины, которые будут зарегистрированы в мире", – пояснил он.

Министр подчеркнул, что в Украине достаточно жесткий порядок регистрации вакцин по сравнению с другими странами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцина от коронавируса американской компании Novavax прошла финальную стадию клинических испытаний и показала эффективность почти на 90%.