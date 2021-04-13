Зеленский хочет срочно ликвидировать скандальный ОАСК: названы сроки и причины решения

Законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева, который президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложный, в парламенте в первом чтении готовы рассмотреть через неделю. Но нардепы еще не видели документ.

Как в Верховной Раде реагируют на законопроект и почему глава государства инициировал такое решение, узнавал OBOZREVATEL.

Зеленский обратился к ВРУ с инициативой незамедлительно рассмотреть законопроект о ликвидации ОАСК опираясь на то, что суд имел достаточно времени, чтобы одуматься, но не сделал этого.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации ОАСК. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, в связанных с руководством суда лиц или ожиданий очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что превосходят все в нашей стране.

Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал к любому суду, который предал уважение к закону", – отметил президент.

Парламентарии будут рассматривать законопроект по полной процедуре, но как сообщил в комментарии OBOZREVATEL представитель президента в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, в Раде готовы рассмотреть документ в первом чтении уже через неделю.

По его словам, судьям из ОАСК предложат перевестись в другие учреждения. Если они откажутся, то будут уволены.

"Это лишь после того, когда ВРУ примет этот закон. В данном случае президент определил законопроект как неотложный. Даже если будут сокращены сроки, то это 7 дней на подачу альтернативных. На этой неделе он точно не должен быть рассмотрен. А через неделю, когда у нас будет следующее пленарное заседание, я думаю, что не исключено, что мы можем ожидать его к рассмотрению в первом чтении", – сказал Вениславский.

Нардепы фракции "Голос" еще не видели законопроект и не доверяют юристам Офиса президента, но отмечают, что решение Зеленского конституционное, ведь только глава государства может вносить такие законопроекты.

"Сегодня, в этот момент, очень сложно и нельзя комментировать заголовок с сайта Офиса президента. Законопроект в ВР еще физически никто не читал. Поэтому партия "Голос" его почитает, изучит. Мы понимаем, как работают юристы ОПУ, веры заголовкам нет. Мы свою позицию дадим, как только у нас будет доступ к материалу", – сказал нардеп Андрей Осадчук.

Окружной административный суд давно известен своими скандальными решениями. В частности, именно этот суд пытался отменить решение о национализации "ПриватБанка", препятствовал декоммунизации и "вставлял палки в колеса" в вопросах украинского языка и правописания.

Самих же судей ОАСК, председателя Государственной судебной администрации и бывших чиновников подозревают в создании преступной организации, захвате госвласти, злоупотреблении служебным положением. 6 апреля НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова при попытке получить 100 тысяч долларов взятки. Во время обыска у двух адвокатов нашли крупную сумму наличных в валюте. Пойманным на взятке Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении.

Еще в 2020 году украинцы просили Зеленского ликвидировать ОАСК. Тогда начались консультации по наработке процедуры решения вопроса с судом. После чего в Раде зарегистрировали несколько президентских законопроектов о сокращении полномочий ОАСК.