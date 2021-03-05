Рада должна расследовать срыв спецоперации по 'вагнеровцам' раньше, чем выйдет фильм Bellingcat, – Арьев

Верховную Раду призвали немедленно создать Ввременную следственную комиссию по расследованию срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Как во время выступления в парламенте в пятницу, 5 марта, отметил народный депутат из фракции "Европейской солидарности" Владимир Арьев, власть не может сделать вид, будто ничего не было, ведь вскоре будет обнародовано расследование авторитетной международной организации Bellingcat.

Он отметил, что всех, кто говорил о сливе спецоперации, допросили в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Сейчас мы переходим к этапу торга, когда заместитель Ермака говорит о том, что "возможно, это предыдущий президент слил эту спецоперацию". Таким образом они признают, что спецоперация по "вагнеровцам" по крайней мере была. Хотя могут даже додуматься до того, что только действующий президент может иметь доступ к деталям спецоперации на финальном этапе", – отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что расследование Bellingcat по спецоперации будут транслировать на ведущих мировых телеканалах и платформах.

"Мы можем сейчас провести это расследование здесь в парламенте и установить. Нам не нужно иметь доступ к секретной информации, нам нужно иметь доступ к информации, как происходили события в Офисе президента в конце июля 2020 года и что произошло. Почему финальная часть спецоперации была сорвана?" – сказал Арьев.

"Европейская солидарность", другие оппозиционные силы требуют немедленно поставить на голосование в Верховной Раде и создать Временную следственную комиссию, чтобы мы получили ответы на те вопросы, которые давно поставлены, раньше, чем выйдет эфир расследования Bellingcat, которые уже заслужили репутацию серьезными и основательными расследованиями на горячие темы. Давайте не прятаться, а создадим ВСК и продолжим работу над поиском того, кто предал Украину", – призвал Арьев.

Напомним, пятый президент Украины, Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 санкционировал проведение операции спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL :

агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко заявил, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.

В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.

Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.