Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма и признал законность 'Л/ДНР'. Фотофакт

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович опубликовал в Facebook карту Украины без временно оккупированного Россией Крыма, но с отмеченными "Л/ДНР".

На изображении показано якобы результаты исследования Киевского национального лингвистического университета, где изучали, на каком языке говорят в регионах Украины.

Добавим, что эта "карта" составлена Дмитрием Полухиным из российского издания "Комсомольская правда" под названием "На какой мове говорит Незалежная".

Бывший нардеп, член Наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко в комментарии отметил, за публикацию карты без Крыма, Рабинович совершает уголовное преступление, и должен понести наказание. На что нардеп нецензурно ответил, "послав" его.

Также журналист и представитель ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Денис Казанский в соцсети отметил, что Рабинович публикует российские фейки.

"Видимо, после санкций Рабинович решил, что скрываться уже нет никакого смысла, и стал постить российские фейки с картой Украины без Крыма", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Вадим Рабинович спел "Вставай, страна огромная" и устроил истерику с трибуны Верховной Рады.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что депутату Рабиновичу не удалось задеть его словами о "зеленом фашизме" после блокировки телеканалов, подконтрольных представителю этой же политической силы Виктору Медведчуку.