Рабинович объяснил, почему Киву ценят в ОПЗЖ: он контуженный, ярый сторонник любой войны. Видео

Один из лидеров фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что одиозный нардеп Илья Кива представляет собой особую ценность и все слухи о его исключении из политической силы не имели под собой основания в самом начале. Под ценностью Кивы политик подразумевает военный опыт и контузию.

С такими словами Рабинович вступился за члена фракции, который постоянно угождает в скандалы, в эфире шоу Василия Голованова, передает Цензор.нет. В шутку сопредседатель "ОПЗЖ" даже отметил, что Кива находится "под его личной опекой и ему ничего не грозит" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А если говорить серьезно, Кива – один из самых ценных людей в нашей партии по одной простой причине. Он воевал, контуженный, он был ярый сторонник любой войны и то, что он говорил, я могу объяснить, как сегодня они пишут... Этот человек прошел осознание", – заметил Рабинович.

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Также он напомнил, что в прошлом одиозный нардеп состоял в рядах "Правого сектора" и потом понял, что "ведет страну не туда". По его мнению, что Кива – прекрасный пример для тех, кто всегда готов вернуться назад и признать свои ошибки.

"А то, что он человек очень нервный, импульсивный, честный, ну да, это сегодня никем не ценится", – подвел итог Рабинович.

Напомним, что Илья Кива действительно с 2014 года на должности зам начальника ГУМВД в Донецкой области внедрял в оперативную работу данные из базы "Миротворец" и некоторое время лично руководил полтавской ячейкой "Правого сектора".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, основатель и бессменный лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош дал понять, что Илья Кива был готов за крупную сумму денег выдать его российским спецслужбам.