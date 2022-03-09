'Путина привлекут к ответственности за ужасные преступления': Джонсон отреагировал на авиаудар по роддому Мариуполя

9 марта российские фашисты сбросили бомбу на роддом в центре Мариуполя. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Путина привлекут к ответственности за это преступление.

Об этом британский премьер написал на своей официальной странице в Twitter. Он отметил, что нет ничего более недостойного, чем издевательство над беззащитными людьми.

Борис Джонсон заверил, что кровавый агрессор Путин будет привлечен к ответственности за его ужасные преступления. В то же время он отметил, что Великобритания изучает возможность защиты Украины от авиа-ударов.

"Мало что можно придумать более недостойное, чем выбирать целью уязвимых и беззащитных.

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Великобритания изучает возможность большей поддержки Украины для защиты от авиа-ударов, и мы привлечем Путина к ответственности за его ужасающие преступления," – написал Борис Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе оккупанты обстреляли детскую больницу с родильным отделением, есть много раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ужасное преступление россиян зверством и в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над нашей страной.