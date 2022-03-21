Путин в феврале заменил около 1000 близких к нему сотрудников из-за страха, что его отравят – СМИ

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин заменил из своего близкого окружения около тысячи человек. Речь идет о телохранителях, работниках прачечной, поварах и секретарях. То есть люди, которые удовлетворяют его ежедневные личные и профессиональные потребности.

Об этом в среду, 16 марта, сообщило издание The Daily Beast. В публикации говорится, что президент РФ сделал это из-за страха быть отравленным. В материале есть комментарий бывшего оперативника французских спецслужб, заявившего, что "план убийства Путина разрабатывается в каждой разведывательной службе", но сам процесс будет работой изнутри.

Оперативник также добавил, что во многих странах мира каждый день происходит много отравлений, но никто не делает это лучше, чем россияне.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что российский бизнесмен, СЕО Transparent Business Александр Конанихин пообещал выплатить один миллион долларов офицеру, арестовавшему Владимира Путина как военного преступника. Он напомнил, что Путин пришел к власти из-за спецоперации по взрыву многоквартирных домов в РФ. Также бизнесмен подчеркнул, что считает своей моральной обязанностью лишить Россию действующего президента.

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