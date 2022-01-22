Путин сейчас шантажирует не Украину, а весь мир, – Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко считает, что глава Кремля Владимир Путин не решится начать полномасштабное вторжение в Украину. По мнению политика, своими действиями на границе Путин шантажирует не только наше государство, но и весь мир.

Об этом лидер "Европейской солидарности" сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 21 января. Политик убежден, что Россия будет ужесточать продолжающуюся гибридную агрессию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У Путина есть возможность вести полномасштабную войну, она может начаться в любое время. Сделает он это или нет? Я считаю, что нет. Зачем он сейчас это делает? Для шантажа Украины и мира. Украина уже не одна", – считает Порошенко.

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По словам политика, гибридная война – это массовые стычки, кибератаки, диверсионно-разведывательные группы, подрывающие объекты критической инфраструктуры.

"Противостоять этому может только единство Украины. Мы объединимся, чтобы защитить страну. Не только и не столько от танковой армии", – отметил пятый президент.

При этом политик считает, что если в Кремле решатся на вторжение, то оно не обязательно может быть в виде сухопутной операции. Войска РФ могут проводить дистанционно масштабные атаки с воздуха посредством авиации и ракетных вооружений.

"Если мы вышли за масштаб локальной войны, то Путин будет атаковать крылатыми ракетами из Каспийской флотилии, будет атаковать самолетами за пределами Украины, бьющим на 200-300 километров ракетным вооружением. "Искандерами", которые с российской территории оперативно-тактически будут уничтожать средства ВСУ", – убежден Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что Рада должен внести изменения в бюджет для усиления обороноспособности страны. Парламент должен выделить средства для накопления стратегических резервов и повысить денежное довольствие военных и полицейских.