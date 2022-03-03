Макрон после переговоров с главой Кремля: 'худшее впереди', Путин дал понять, что хочет взять под контроль всю Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее итогам он заявил, что "худшее еще впереди".

Как сообщает Le Figaro, Путин выразил "большую решимость" продолжать наступление в случае отказа Украины принять его условия. Его цель – "взять под контроль" всю страну.

Разговор продолжался 1,5 часа – именно Путин позвонил президенту Франции. Он сообщил, что операция его армии якобы развивается "по плану" Москвы и что она будет "ухудшаться", если не будут приняты его условия.

В ответ на обвинения Путина в адрес украинцев Макрон сказал, что президент РФ серьезно ошибается в отношении украинской власти, которая не является нацистской.

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"Вы лжете самому себе", – сказал Макрон Путину.

"Ничего из сказанного Путиным нас не успокоило", – сообщил источник Elysée в администрации президента Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Путин заявил Макрону о намерении достичь своих целей в любом случае и без всяких компромиссов. Это уже третий разговор между двумя президентами с начала вторжения РФ в Украину 24 февраля.

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