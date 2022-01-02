Путин поговорил с Эрдоганом о безопасности России: личные контакты якобы продолжатся

В воскресенье, 2 января, президент России Владимир Путин созвонился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Лидеры стран обменялись новогодними поздравлениями и обсудили дальнейшее сотрудничество в нескольких отраслях международной политики.

Об этом сообщили на сайте Кремля. Российская сторона утверждает, что Анкара заверила в своей заинтересованности поддержания личных контактов с Москвой.

Также, согласно пресс-службе Путина, оба президента положительно оценили результаты двухсторонних отношений в 2021 году. В дальнейшем они продолжат активизировать взаимовыгодное для обеих государств партнерство.

"В беседе были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", – отметили в Кремле.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Турции предложил свои дипломатические услуги для создания площадки, где будет мирно урегулирован военный конфликт между Россией и Украиной. Москва это предложение решительно отвергла.