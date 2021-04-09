Путін відмовився від зустрічі "нормандської четвірки", плануються переговори з Меркель і Макроном – ОП

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" переноситься, бо Росія не хоче його проведення.

Як пояснив в інтерв’ю LB.ua заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, який відповідає за міжнародний напрям, на таких самітах Україну відкрито підтримують лідери Німеччини та Франції і президенту РФ Володимиру Путіну це не дуже приємно слухати.

"Крім того, Росії немає чого сказати. Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню. Та й тут ми бачимо, що він постійно порушується", – зазначив він.

Водночас, за словами Жовкви, не можна сказати, що мінський і нормандський формати заблоковані: відбуваються зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів "четвірки".

"Однак складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивне русло. Певно, вони їй не потрібні", – додав заступник глави ОП.

Також він розповів, що зараз планується розмова Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, питання лише в узгодженні графіків.

Щодо перемовин Путіна, Меркель і Макрона, на яких, зокрема, обговорювалося питання Донбасу, Жовква підкреслив, що про їхню суть Україні відомо.

"Наші партнери з нами обмінюються інформацією", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час телефонної розмови з Путіним Меркель зажадала, щоб РФ припинила нарощувати озброєння біля східного кордону України, сказано в заяві уряду Німеччини.