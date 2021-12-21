Путин обвинил США в 'напряженности' в Европе и заявил об угрозе РФ от НАТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Соединенные Штаты Америки якобы виновны в напряженной ситуации в Европе. Также он заявил, что НАТО несет угрозу России за счет размещения вооружения в европейских странах.

По словам Путина, серьезную озабоченность вызывает якобы наращивание военной силы США и НАТО у границ РФ. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России, трансляцию которого вел ТАСС.

"Серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе, незапланированных", – заявил Путин.

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Также он подчеркнул, что Москва опасается сокращения время подлета ракет в связи с якобы вероятным размещением комплексов НАТО на территории Украины.

"Если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до 5", – сказал президент РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российской Федерации потребовали срочного ответа от США касательно предложений по "гарантиям безопасности". Москва допускает "положительное развитие" в дальнейших отношениях с Вашингтоном, если там пойдут навстречу. Однако в Кремле прогнозируют, что Белый дом якобы будет затягивать этот процесс.

Ранее в Кремле передали Вашингтону свои предложения относительно разработки так называемых юридических гарантий безопасности, которые касаются расширения НАТО. Россия заявила, что готова начать переговоры по этому вопросу незамедлительно.

В свою очередь в Соединенных Штатах Америки заявили, что переговоры с Российской Федерацией по "гарантиям безопасности" могут проходить лишь в условиях деэскалации ситуации на границе с Украиной. При этом в Белом доме подчеркнули, что во время диалога также должна быть координация с Европейским Союзом.