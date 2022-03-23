Путин не скрывал своих планов еще в 2002 году: Квасьневский объяснил "мотивы" нападения РФ на Украину

Российский диктатор Владимир Путин всегда хотел держать Украину в своих руках, он бы никогда не дал развиваться экономике нашего государства. Путин считал слабым украинского президента Владимира Зеленского, однако решение о полномасштабном вторжении – историческая ошибка агрессора.

Об этом заявил бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский в интервью "Фокусу". Он вспомнил о встрече с Путиным в Кремле в 2002 году, когда у политиков состоялся откровенный разговор.

"Он тогда говорил, что его основная задача – создать великую Россию, и что без Украины это сделать невозможно. Тогда казалось, что это мечта, потом оказалось, что это план. Путин живет с таким мышлением давно и даже затормозить его невозможно. Пока он есть, он не даст Украине демократически, экономически развиваться. Но скажу откровенно, я не думал, что Путин совершит такую историческую ошибку и начнет прямое военное вторжение в Украину", – рассказал Квасьневский.

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По его словам, у Путина сложилось мнение, что после прихода к власти в США Джо Байдена американцы "не смогут сделать ничего серьезного против РФ". Также диктатор не воспринимал всерьез президента Украины Владимира Зеленского.

"Он [Зеленский] молодой, до этого никогда не занимался политикой. Путин считал слабым и его окружение. Поэтому он думал, что нет ему равных, что никто не даст отпор, что санкции будут не такими мощными. Он недооценил реальность", – отметил Квасьневский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше опасаются, что Россия после Украины может напасть и на их страну. Власть уже начала готовиться к возможной атаке российских оккупантов. В частности, уже было принят закон с целью усилить польскую армию.

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