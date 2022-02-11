"Путин не ищет компромиссов": Бутусов рассказал о главных "сигналах" переговоров в Берлине

Президент России Владимир Путин не ищет компромиссов для разрешения кризиса в регионе и продолжит в дальнейшем угрожать Украине. В то же время наше государство должно и дальше готовиться к войне, поскольку угроза не уменьшится.

Такие итоги переговоров в "нормандском формате" на уровне советников, которые состоялись в Берлине 10 февраля, подвел журналист, редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в своем Facebook. Он констатировал, что эта встреча "завершилась ничем".

Журналист подчеркнул, что от этих переговоров все ждут больших изменений, однако их быть не может, поскольку "ни единого миллиметра для компромиссов не существует".

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Кроме уже названных выводов Бутусов добавил, что Россия продолжит поглощать оккупированные территории и де-факто останется там, не особенно интересуясь вопросом де-юре. Также она продолжит направлять все усилия на дестабилизацию ситуации в Украине.

Напомним: в Германии состоялась встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата – Украины, России, Германии и Франции. Они в течение 9 часов обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, представлявшего Украину, достичь какого-либо нового соглашения не удалось.

В ОП накануне заявили, что украинская делегация на переговорах преследовала цель договориться об обмене пленными и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

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