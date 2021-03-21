Путін назвав окупацію Криму головною віхою РФ за останні 20 років

Obozrevatel
Obozrevatel
Політика
22,3 т.
Путін назвав окупацію Криму головною віхою РФ за останні 20 років

Відновлення Росії як єдиної централізованої держави стало головною віхою для глави Кремля Володимира Путіна. Приєднання Криму до РФ – теж входить у це поняття.

Про це російський президент заявив в ефірі телеканалу "Росія 1". Водночас, як вважає Путін, відновилося за час його правління і благополуччя росіян.

"Головна віха (за останні 20 років. – Ред.) це збирання, відновлення Росії як єдиної централізованої держави", – заявив Путін.

За його словами, в кінці 90-х років Росія підійшла "до дуже небезпечної межі", за якою можна було "очікувати все, що завгодно".

"Але ми, завдяки терпінню, мужності нашого народу... простих хлопців, простих солдатів, які зіткнулися з дуже великою терористичною загрозою... змогли подолати ці труднощі, утримати, відновити країну", – підкреслив глава Кремля.

Він згадав і про окупацію Криму, назвавши це "яскравою історичною подією" і "результатом зміцнення" РФ зсередини.

"Ну, а що стосується повернення Криму і Севастополя – як я свого часу говорив, у рідну гавань", – додав Путін.

Як писав OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підписав указ про заборону на володіння ділянками землі в окупованому Криму іноземцям, зокрема й українцями.

РосіяОкупація КримуВолодимир Путін