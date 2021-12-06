Путин может пойти новой войной против Украины от безысходности, – Фейгин

Недопущение сближения Украины с НАТО является принципиальным для Кремля, поскольку это последняя славянская страна, над которой он не установил контроль. Прямая война с Украиной может иметь непредсказуемые последствия, но глава РФ Владимир Путин может пойти на нее от безысходности.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "С Западом, с НАТО может быть позиционный обмен ударами, а вот с Украиной это может быть горячая война", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Правозащитник заметил, что де-факто у границ РФ уже есть базы НАТО, и с "географической" точки зрения потенциальное членство Украины в Альянсе не должно ее волновать.

Видео дня

"Что со странами Балтии, которые с конца 1990-х годов являются членами НАТО? Эти базы в некоторых местах расположены даже ближе, чем те, которые могут возникнуть на территории Украины. С точки зрения того, где находится НАТО, география не сильно изменилась", – заметил он.

"Принципиальным является именно Украина как славянское государство, контроль над ним хочет иметь именно Москва. Потому что Беларусь – вопрос решенный", – пояснил Фейгин.

По его оценкам, сегодня в Кремле могут рассматривать сценарий большой открытой войны с Украиной.

"С Украиной ничего не получается. Отрезали куски, попытались давить политически, попытались применять и другие способы, в том числе оперативные – ничего не выходит. Сейчас вопрос стоит так: либо война, либо отсутствие войны. Но Украина однозначно уходит на Запад", – сказал он.

В то же время правозащитник признал, что для Путина война с Украиной – это война с непредсказуемыми последствиями. Он может потерпеть поражение. "А военное поражение для Путина и для режима такой модели будет иметь политические последствия, внешние и внутренние".

"Поэтому ему не хочется начинать войну, но он может столкнуться с ситуацией, когда это будет единственный выход для того, чтобы поддерживать свою репутацию как главного панрегионального гегемона. Из-за безысходности", – сказал Фейгин.

По его оценкам, возможны разные форматы такой войны.

"Можно начать большую войну, можно начать локальную. Можно просто продвинуться к административным границам Луганской и Донецкой областей и тоже считать это военной победой. Например, присоединить к России Донецкую и Луганскую область. Это тоже будет война".

В то же время "начать войну с Западом – это однозначно проиграть сразу. Это однозначное поражение, какую бы войну он ни вел", – подчеркнул правозащитник.

Как писал OBOZREVATEL, президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что хотел бы получить от НАТО юридические гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. Он заверил, что готов к переговорам на эту тему.