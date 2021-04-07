Путін може напасти на Україну і розв'язати справжню війну, – американський дипломат

Президент Росії Володимир Путін може зважитися напасти на Україну, але в цьому випадку почнеться "справжня війна" між двома країнами.

Про це в інтерв'ю головній редакторці "Гордона" Олесі Бацман заявив американський дипломат Деніел Фрід, який координував санкційну політику Держдепартаменту. Він переконаний, що наразі Москва зустріне ще більш сильний опір із боку українців.

"Він міг би! Я пам'ятаю коріння грузинської війни і його напад на Україну в 2014 році. Але Путіну треба добре подумати, перш ніж нападати. Українці боротимуться, їх не розтоптати і не переїхати. Це не буде схоже на Крим, коли новий уряд України після втечі Януковича не знав, як відповісти, і не знав своїх повноважень. Зараз якщо Путін почне атакувати – українці відповідатимуть, і це буде справжня війна", – сказав він.

За словами дипломата, війна на Донбасі не має популярності в Росії, і Путін знає про це.

Також Фрід переконаний, що США реагуватимуть у разі подальшого російського вторгнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня проходить екстрене засідання Тристоронньої контрактної групи через ескалацію ситуації на Донбасі.

На ньому повинні обговорити повернення до дотримання режиму припинення вогню.