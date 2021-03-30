У Кремлі поскаржилися на "погану ситуацію" з Мінськими угодами за Зеленського

У Кремлі заявляють про повну відсутність прогресу як у межах Мінського процесу, так і в "нормандському форматі".

Як сказав в інтерв'ю "АіФ" прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, з "нормандським форматом" справи взагалі кепські.

"Можна констатувати, що за президента Зеленського не вдалося просунутися ні на йоту в реалізації як Мінського комплексу заходів, так і наступних домовленостей, які були досягнуті в Парижі", – зазначив він.

За словами Пєскова, зараз відбувається "нагнітання напруженості на лінії зіткнення".

"Фактично перекреслюються скромні досягнення, які були зроблені раніше. Зростає напруженість, і ніхто не бачить приводу для того, щоб збиратися на вищому рівні", – підкреслив прессекретар.

Він додав, що за останні пів року в РФ неодноразово чули, що Київ уже вважає мертвими Мінські домовленості.

"Що ці угоди нездійсненні, що потрібні нові документи тощо. Ось це, напевно, найнебезпечніше", – вважає Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник голови адміністрації Кремля Дмитро Козак відправив листи представникам Франції, Німеччини та України з документом щодо переговорів у "нормандському форматі".

Чиновник виклав пропозицію учасникам "нормандської четвірки" змінити принцип організації її засідань.