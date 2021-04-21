Путин хочет представить РФ как крепость, окруженную НАТО и Украиной, – Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Кремль может прибегнуть к устаревшему нарративу о России как "крепости в осаде, окруженной Украиной и НАТО".

Во время брифинга для иностранных СМИ 20 апреля министр иностранных дел предположил, что таким образом Москва попытается оправдать дальнейшую агрессию против Украины, сообщает 24 канал. (Чтобы посмотреть видео, досколльте до конца страницы).

Кулеба также отметил, что международному сообществу необходимо сохранять бдительность, чтобы не поддаться на этот трюк.

"Я хочу предупредить мир, что мы можем снова услышать некоторые ложные нарративы. Он (Путин – ред.) может пытаться представить Россию как крепость в осаде, которая окружена НАТО и врагами. Мы – страна, которая имеет одну из самых протяженных границ с Россией. Мы не имеем войск НАТО в Украине, зато мы имеем более 100 тысяч российских войск на наших границах. Это дает четкий ответ на то, кто и кому угрожает", – сказал министр.

Кулеба также отметил, что Россию нужно демотивировать от дальнейших агрессивных шагов в отношении Украины. По его словам, в Евросоюзе необходимо начать дискуссию о введении новых санкций против Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия будет готова начать новую стадию агрессии против Украины уже через несколько недель.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готова дать военный отпор России.