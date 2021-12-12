В своем интервью телеканалу "1+1" украинский президент Владимир Зеленский вновь не исключил возможности прямых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. "На сегодня я располагаю реакцией, что все "за", чтобы существовало несколько путей, и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины. Но даже при этих двух направлениях я не исключаю… отдельный формат прямых переговоров с президентом Российской Федерации. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров, и со стороны США".

О возможности таких прямых переговоров Зеленский говорит практически с первого дня своего пребывания на посту президента Украины, в последний раз он даже отклонился от текста послания депутатам Верховной Рады, чтобы подчеркнуть свою готовность к прямым переговорам. От предыдущих заявлений эти слова Зеленского отличаются разве что тем, что они произнесены после двух знаковых событий – видеоконференции президентов США и России и телефонного разговора президентов США и Украины.

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А во время этих бесед могли обсуждаться и форматы возможных переговоров по деэскалации ситуации вокруг Украины. Впрочем, формат, предложенный Джозефом Байденом Владимиру Путину – саммит с лидерами США и нескольких ведущих стран Европы – явно не предусматривал присутствия украинского президента.

Наблюдатели в Киеве нередко говорят о том, что переговоры Зеленского и Путина один на один могут привести к политическому поражению украинского президента и его страны, так как в отсутствие западных союзников Путин получит беспрецедентную возможность давления на украинского коллегу, попросту говоря – его запугает.

Такое уже случалось с украинскими президентами

Леонид Кучма, находившийся на тот момент в международной изоляции, после знаковых переговоров с Путиным принял решение о подписании соглашения о Едином экономическом пространстве с Россией, Беларусью и Казахстаном – тогда Украина была как никогда близка к интеграции, планы Путина разрушил украинский Майдан 2004 года.

А Виктор Янукович после тайных переговоров с российским президентом – о них стало известно только бегства главы государства в Россию – принял решение отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что привело к следующему Майдану 2013-2014 годов. Так что президенты пугались, факт. Народ – не очень.

Но в этом случае речь идет о политиках, которые в своей карьере придерживались отчетливой пророссийской позиции – поэтому с ними в Кремле и продолжали разговаривать. Были и другие украинские президенты, которых просто начинали бойкотировать и прерывали с ними любые контакты. Так было с Виктором Ющенко после поездки украинского президента в Тбилиси в дни российско-грузинской войны. И так было с Петром Порошенко – после того, как в Москве убедились, что президент Украины не собирается идти на уступки своему российскому коллеге и отказываться от курса на евроатлантическую интеграцию страны.

В обоих случаях бойкот был озвучен – в ситуации с Ющенко Россия даже не отправляла в Киев нового посла, в ситуации с Порошенко заморозила "нормандский формат" и встречи на высшем уровне. В обоих случаях Кремль делал ставку даже не на нового президента Украины, а на уход предыдущего – в 2010 году российские власти не скрывали готовности сотрудничать либо с Юлией Тимошенко, либо с Виктором Януковичем, в 2019 году – либо с Владимиром Зеленским, либо с Юлией Тимошенко. В обоих случаях конкуренты на выборах предпочитали обвинять в московском бойкоте собственных, а не российских президентов.

Москва ждет следующего президента

Возможно, Зеленский хотел бы, чтобы в Кремле к нему отнеслись как к Кучме или Януковичу – но относиться к нему будут, как к Ющенко или Порошенко. То, что в Москве приняли решение не общаться с Зеленским и "ожидать следующего", публично заявил в своей статье про Украину заместитель главы российского Совбеза и бывший президент страны Дмитрий Медведев – тот самый, кто обеспечивал бойкот Ющенко.

И это логично – после провального для Путина саммита "нормандской четверки" в Париже – российский президент ожидал капитуляции, а получил попытки Зеленского "договориться посередине" – интерес к новому украинскому президенту был утрачен.

И теперь Зеленский может разве что рассчитывать на встречу в том же "нормандском формате", но только в том случае, если Путин решит сделать подарок новому федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу. Ушедшей с должности канцлера Ангеле Меркель Путин, несмотря на их многолетнее сотрудничество и настойчивость Меркель, такого подарка, как известно, сделать не захотел.

Понимает ли Зеленский, что с ним не хотят встречаться – и, кстати, вовсе не по его вине? Думаю, украинский президент понимает самое главное: призывы к прямым переговорам с Путиным нравятся части его избирателей и позволяют сохранять популярность среди тех, кто верит, что общение с российским президентом приблизит окончание войны на Донбассе.

Именно на это он и ориентируется.