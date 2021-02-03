Прямому, Espreso, 5-му и другим каналам приготовиться
НЕ ВІРЮ!
Ще позавчора людина проголошувала на весь світ: "якби я був президентом, ми не допустили б в Крим зелених чоловічків"...
СУТО РОСІЙСЬКИЙ НАРАТИВ!!!!
"Путін не винен, Росія не винна, винні Турчинов, Парубій, Порошенко, Яценюк, українська влада.."
А сьогодні ця людина закриває три канали: 112, ZIK, Newsone, бо начебто "бореться із ЗМІ, що поширюють "путінські наративи"...
НЄ, НУ ВИ СЕРЙОЗНО ДУМАЄТЕ, ЩО ЦЕ СПРАВЖНЯ МЕТА ЗАКРИТТЯ ЦИХ КАНАЛІВ???
Друзі... Іде БАНАЛЬНА ЗАЧИСТКА інформаційного простору країни...
Рейтинги Зеленського і Слуг посипалися різко!!!!
Реалізується той самий путінський наратив: або ви координуєте свою політику з Офісом Президента, змінюєте власника на "контрольовану особу" або ми вас закриємо...
Прямому, Еспресо, 5-му каналу, Україні 24, НАШ, 4-му каналу, Суспільному приготуватися...
Тож говоримо лише про те, що:
тарифи зменшилися;
Пенсії і зарплати збільшилися;
Ковід ми перемогли;
Вакцина нам і не дуже треба;
Медики і вчителі отримують уже по 4000$;
во всьом віноваті папєрєднікі...
НУ, КАМОН, ДРУЗІ...
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