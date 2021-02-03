НЕ ВІРЮ!

Ще позавчора людина проголошувала на весь світ: "якби я був президентом, ми не допустили б в Крим зелених чоловічків"...

СУТО РОСІЙСЬКИЙ НАРАТИВ!!!!

"Путін не винен, Росія не винна, винні Турчинов, Парубій, Порошенко, Яценюк, українська влада.."

А сьогодні ця людина закриває три канали: 112, ZIK, Newsone, бо начебто "бореться із ЗМІ, що поширюють "путінські наративи"...

НЄ, НУ ВИ СЕРЙОЗНО ДУМАЄТЕ, ЩО ЦЕ СПРАВЖНЯ МЕТА ЗАКРИТТЯ ЦИХ КАНАЛІВ???

Друзі... Іде БАНАЛЬНА ЗАЧИСТКА інформаційного простору країни...

Рейтинги Зеленського і Слуг посипалися різко!!!!

Реалізується той самий путінський наратив: або ви координуєте свою політику з Офісом Президента, змінюєте власника на "контрольовану особу" або ми вас закриємо...

Прямому, Еспресо, 5-му каналу, Україні 24, НАШ, 4-му каналу, Суспільному приготуватися...

Тож говоримо лише про те, що:

тарифи зменшилися;

Пенсії і зарплати збільшилися;

Ковід ми перемогли;

Вакцина нам і не дуже треба;

Медики і вчителі отримують уже по 4000$;

во всьом віноваті папєрєднікі...

НУ, КАМОН, ДРУЗІ...

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