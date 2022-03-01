Процедуру рассмотрения заявки Украины о вступлении в ЕС официально запустили. Фото

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Процедура рассмотрения заявки Украины на получения членства в Европейском Союзе официально запущена. Заявку вручили постоянному представителю Франции при ЕС Филиппу Леглизу-Косту.

Об этом в Twitter сообщил представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов. Он уточнил, что заявка зарегистрирована.

"Вручил подписанную президентом Украины Владимиром Зеленским заявку на членство в Европейском Союзе… Заявка подписана, процедура рассмотрения начата", – написал он.

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Отметим, что Франция сейчас председательствует в Совете ЕС.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. К ней прилагается соответствующее заявление представителей украинских органов власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко высказал мнение, что шанс на принятие Украины есть, однако все зависит от политической воли западных партнеров.

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