Противник в Украине потерял преимущество внезапности, остановлен на большинстве направлений и растерян: разбор от военного эксперта

В четверг, 3 марта, Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий и полковник запаса с боевым опытом проанализировал военные карты, чтобы понять ход событий и попытаться разобраться в намерениях российского командования.

Кевлюк изучает карты почти 35 лет. По его словам, наиболее точное понимание ситуации дает карта на сером фоне, а именно – в левом верхнем углу. Итак, противник имеет возможность ехать по маршруту (но это не надолго), что-то захватывает, но удержать не может. То есть что делать после захвата – не знает.

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Эксперт добавил, что для замены властей Россия избрала военный метод, и отметил, что это временно: "Вы ставите машину на парковку, но это не значит, что парковка вами захвачена". Сейчас ситуация в Украине – идентичная. Виктор Кевлюк считает, что киевляне должны отблагодарить защитников Сум, которые смогли предотвратить атаку столицы с восточной стороны: "Это результат очень хорошего оперативного видения обстановки нашим штабом на восточном направлении".

По словам эксперта, в Харькове враг "увяз в хаосе, который сам и создал". Оккупанты от бессильной ярости уничтожают город любым способом. Благодаря защитникам Харькова все резервы, которые могли оказаться на Луганщине и вблизи Мариуполя, "рубят на фарш".

Кевлюк назвал координацию войск руководства ВСУ вершиной оперативного искусства, а младшее звено военных лидеров – хороший пример тактического мастерства: "Противнику дают переправиться через реку, подрывают мост, прижимают к реке и уничтожают всем имеющимся арсеналом. Вижу этот тактический прием неоднократно. Работает".

По мнению эксперта Центра оборонных стратегий, противник упустил преимущество внезапности и оперативную инициативу, остановленный на большинстве направлений и растерянный. Также он считает, что возле Киева в ближайшие дни будет все тише, а в Чернигове и Сумах наши солдаты смогут выстоять в борьбе. Касательно Харькова Кевлюк отметил, что "будет больно, но мир видит и ГШ (Ред. – Генеральный штаб Вооруженных сил Украины) не покинет". Сейчас ситуация сложная, но контролируемая в районах Запорожья, Херсона, Бердянска и Мариуполя: "Там есть все необходимое для борьбы и победы".

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