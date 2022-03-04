Украинские войска совершили успешное контрнаступление, они сражаются как киборги, – Резников

Украина дает отпор российским оккупантам уже 196 часов. В настоящее время происходит слом ситуации – наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений, а на некоторых Вооруженные Силы совершили успешное контрнаступление.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что ситуация остается сложной на юге, где враг в последние часы обстреливал Запорожскую АЭС.

"Но боевой дух людей в казацком крае таков, что оккупанты обречены на поражение", – уверен министр.

Он также вспомнил Харьков, который сегодня стоит непреодолимой крепостью и поражает весь мир своим героизмом, несмотря на то, насколько больно наблюдать за его разрушениями.

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"Сражаются Сумщина и Черниговщина. Они спасают Киев от осады. Пока управление страной и армией не нарушено – у врага никаких шансов. На востоке и юге – везде украинский народ дает отпор врагу и приближает победу", – подчеркнул Резников.

Он акцентировал, что за 8 суток войны, развязанной Россией, потери русской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными.

"Подтверждено уничтожение минимум одного российского генерала. Российское общество начинает ощущать и отдавать себе отчет в этих потерях. Уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами", – сообщил министр обороны.

Однако Украина тоже несет непоправимые потери. По словам Резникова, почти каждый час поступают известия, что российские оккупанты снова убили украинских военных или мирных жителей.

"Есть потери среди наших воинов. Они дерутся как киборги, но в груди – живое сердце. Каждый из них будет увековечен как герой ", – написал министр.

"Люди – самое ценное для нас. Это отличает Украину от России. Я очень надеюсь, что российская сторона выполнит обязательство по созданию гуманитарных коридоров", – добавил он.

Резников также упомянул об огромном количестве сложных решений, которые за это время были приняты для сохранения армии. Однако он заверил, что Украина все восстановит и отстроит.

"Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат "Гетман Сагайдачный" не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный. Главное сейчас – выстоять", – уверен министр.

Он отметил, что понимает шок, истощение и усталость, которые испытывают украинцы, и знает, что впереди еще много сложностей, однако мы – невероятная нация и обязательно выстоим. Победа неотвратимо приближается, уверен Резников.

"Кремлевские крысы уже дрожат. Часть активно ищет способы убежать. Вся Украина успешно перестраивается для жизни в условиях обороны. Помощь поступает в промышленных объемах, эта работа уже налажена", – заверил министр.

Как сообщалOBOZREVATEL, Генштаб ВСУ заявил, что на девятый день начатой Россией войны в Украине оккупанты продолжают нести масштабные потери в живой силе и технике. На утро 4 марта ряды русских войск поредели на 9166 человек – простых солдат и генералов. Уничтожена почти тысяча боевых бронированных машин врага и несколько сотен танков, множество авиации.