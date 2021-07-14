Facebook удалил ответ украинского посла на пропаганду Путина, но потом "передумал"

Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнос опубликовал в Facebook пост о российской агрессии и пропаганде президента РФ Владимира Путина. Социальная сеть сперва удалила сообщение, но потом признала ошибку и вернула его на место.

Примечательно, что дипломат высказал свое мнение в Facebook-аккаунте без упоминания названия стран, не указывал даже каких-то конкретных имен.

Модераторы соцсети все же сочли текст якобы таким, который "разжигает рознь" и не соответствует правилам сообщества. В итоге во вторник, 13 июля, пост был удален.

"Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", – писал Перебийнис, комментируя пропаганду Путина о "братских" и "единых" украинцах и россиянах.

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О "бане" этого поста Facebook уведомил владельца страницы. Перебийнос, а также его подписчики, пожаловались на удаление сообщения.

Чуть позже того же дня посол сообщил: социальная сеть решила восстановить его текст. Модераторы оправдали удаление тем, что "не так поняли" автора. Перебийнос поблагодарил всех за поддержку.

Напомним:

12 июля на сайте Кремля появилась огромная статья Владимира Путина. В ней президент страны-агрессора продолжил свои уже традиционные нарративы – об "историческом единстве" Украины и России, "российской исторической территории", "внешнем управлении", а также "ненависти и озлоблении" Киева.

Владимир Зеленский, комментируя статью, сыронизировал, что глава РФ проделал "глубокую работу" для написания такой пропаганды.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Путин ответил на вопросы относительно статьи об Украине и объяснил, почему решил написать ее. По словам хозяина Кремля, в Украине якобы миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией.