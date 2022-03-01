Проблемы со связью, фейки и "капитуляция": Резников предупредил о масштабной информационной провокации РФ

Украинцев предупредили о возможной подготовке Россией масштабной информационно-психологической операции. Предварительно, сперва в стране могут начаться перебои со связью, а далее – запущены лживые фейки о "капитуляции".

Министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook подчеркнул: украинское руководство не будет сдаваться. Гражданам нужно сохранять спокойствие и быть осторожными, не верить манипуляциям и пропаганде РФ.

"Российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинцев и украинской армии", – предупредил представитель правительства.

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"Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массировано вброшены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию", – пояснил схему противника министр.

Он добавил, что россияне могут запустить на "подтверждение" фейка фальсифицированные подписанные "документы", а также смонтированные неправдивые видеоролики.

"ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа!" – подчеркнул Резников и призвал предупредить о возможной информационной операции России всех, кого сможете.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Резников обратился к российским военным и призвал их сдаться в плен. Взамен они получат полную амнистию и 5 млн рублей компенсации.

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