Притула объяснил, почему Бойко или Янукович не смогут получить власть в Украине: убьют свои же

Украинский волонтер, телеведущий и политик Сергей Притула считает, что ни один ставленник Кремля долго не удержится на руководящей должности в Украине. Речь идет, в частности, о лидере ОПЗЖ Юрии Бойко и сбежавшем президенте Викторе Януковиче.

Об этом Притула рассказал в эфире Радио НВ. По его словам, россияне тотально не понимают политическую ситуацию в Украине по состоянию на март 2022 года.

"Любой, кто будет поставлен во главе государства марионеточными властями при поддержке российских штыков, очень долго на этом посту не продержится, потому что он будет физически ликвидирован. Думаю, что это осознают все, кому прозрачно или непрозрачно россияне могли намекать на такие перспективы", - отметил Притула, добавив, что Бойко понимает, что в таком случае в конечном итоге его убьют свои же.

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Он также указал, что такая же участь ждет и Януковича.

"Янукович полностью осознает последствия возможного возвращения в Киев. Тем более что у него и предыдущая была абсолютно параноидальная история относительно собственной безопасности. А сейчас я уже не знаю, что ему нужно выделить для того, чтобы он себя в Киеве чувствовал в сознании", - объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин планировал за один день "взять" Киев. В это время самолет с беглым президентом Украины Виктором Януковичем уже находился в Ростове – он был готов лететь в Киев, чтобы объявить себя "президентом". Однако "операция" российского диктатора в Украине провалилась.

Позже Янукович внезапно обратился к украинцам со словами "великого сострадания" и рассуждениями о войне России против Украины. Также он отдельно обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что "лично он обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".

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