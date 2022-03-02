Путин планировал за один день захватить Киев и отдать власть Януковичу: самолет с беглецом был уже в Ростове. Эксклюзив

Президент России Владимир Путин планировал за один день "взять" Киев. В это время самолет с беглым президентом Украины Виктором Януковичем уже находился в Ростове – готовый лететь в Киев, чтобы объявить себя "президентом".

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Поскольку "операция" российского диктатора в Украине не удалась, он, похоже, решил зайти с другой стороны.

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные разведки, "легитимный" находится уже в Минске, где Кремль готовит его к спецоперации.