Путин планировал за один день захватить Киев и отдать власть Януковичу: самолет с беглецом был уже в Ростове. Эксклюзив
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Президент России Владимир Путин планировал за один день "взять" Киев. В это время самолет с беглым президентом Украины Виктором Януковичем уже находился в Ростове – готовый лететь в Киев, чтобы объявить себя "президентом".
Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Поскольку "операция" российского диктатора в Украине не удалась, он, похоже, решил зайти с другой стороны.
Как сообщают СМИ со ссылкой на данные разведки, "легитимный" находится уже в Минске, где Кремль готовит его к спецоперации.