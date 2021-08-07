Принудительная регистрация, блокирование "серых" смартфонов и наказания за контрабанду: "слуги" готовят новшества в сфере мобильной связи

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" запланировали ввести новшества в сфере мобильной связи, среди которых принудительная регистрация абонентов операторов и блокировки "серых" смартфонов по IMEI-коду. Сейчас уже готовятся соответствующие законопроекты.

Также нардепы хотят ввести ввести уголовную ответственность за ввоз в Украину и продажу "серых" смартфонов и даже при изменении этих кодов, сообщает "Экономическая правда", в распоряжении которой оказались три соответствующих документа, где зафиксированы новые нормы. Отмечается, что над ними работают не менее, чем с апреля 2021 года.

Возглавляет процесс непубличной работы над законопроектами якобы заместитель председателя комитета нардеп "Слуга народа" Александр Федиенко. Авторы рассчитывают, что нововведения позволят увеличить поступления в государственный бюджет. А вот принудительная регистрация абонентов мобильных операторов призвана усилить защиту государства и самих абонентов.

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Журналисты издания опросили экспертов Министерства цифровой информации, как они оценивают запланированные к вводу нормы и получили категорически отрицательную реакцию. Специалисты убеждены, что в продвижении подобных инициатив заинтересованы правоохранители и крупные поставщики электроники.

"Почему бы проблемы таможни не решать на таможне. Что помешает вносить в реестр те же "серые" телефоны за взятку? В подобных инициативах заинтересованы правоохранители и, возможно, крупные поставщики техники, и я не думаю, что с созданием реестра (IMEI-кодов. – ред.) что-то изменится к лучшему", – отметил киберактивист под ником Sean Brian Townsend.

А консультант участников рынка телекоммуникаций Роман Химич убежден, что номера мобильной связи не должны использоваться как средство идентификации.

Со своей стороны эксперт по информационной безопасности Никита Кныш поддерживает выдачу SIM-карт по паспортам, так как по его словам, это общепринятая мировая практика и это поможет существенно снизить случаи мошенничества.

"Это является частью системы, где каждый наблюдает друг за другом. Условный человек, купивший номер телефона на свой паспорт, уже будет внимательнее относиться к своему номеру телефона, потому что будет знать, что его в любой момент могут идентифицировать", – считает эксперт.

В то же время обратной стороной этой медали он назвал злоупотребления со стороны спецслужб и правоохранительных органов.

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