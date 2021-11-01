Зеленский стремительно теряет поддержку: социологи обнародовали свежие данные и рассказали об отношении украинцев к Pandora Papers и "вагнергейту"

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает терять поддержку украинцев. В частности, впервые после выборов главы государства в 2019 году он возглавил антирейтинг украинских политиков – за действующего гаранта "ни при каких обстоятельствах" не проголосовали бы 31,9% респондентов.

Опрос также подтвердил последнюю тенденцию к снижению электоральной поддержки Зеленского – его на выборах президента Украины готовы поддержать 18,7%. Соответствующие результаты показал соцопрос Центра Разумкова "Электоральные ориентации граждан Украины и их отношение к резонансным событиям последнего времени (октябрь 2021 г.)", проведенный по заказу OBOZREVATEL.

Следом за президентом в обоих названных рейтингах идет пятый президент Петр Порошенко. На выборах главы государства за него проголосовало бы 12,7% опрошенных, ни в коем случае не голосовали бы – 31,6%.

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Следующим претендентом на кресло президента со значительным отрывом стал Юрий Бойко – 6,2%, а вот в антирейтинге 3 место занял Виктор Медведчук – 24,7% голосов.

Во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 55,6% из числа тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором. За Петра Порошенко – 44,4%.

Как известно, в апреле 2019 года во втором туре Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко – 24,45%. Так, за половину президентской каденции Зеленский потерял почти 20% поддержки, зато поддержка Петра Порошенко почти на 20% выросла.

Социологи также констатировали, что о скандале Pandora Papers слышали более 60% опрошенных. В частности, что-то слышали об этом расследовании, но не знают деталей 43,0% опрошенных, а 18,1% ответили, что хорошо информированы о нем.

Подавляющее большинство респондентов (80,1%) считают, что это недопустимо, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели оффшорными счетами за границей. Только 9,1% опрошенных не видят ничего плохого в такой практике. В то же время более половины опрошенных (55,3%) верят информации расследования Pandora Papers о том, что Зеленский и его бизнес-партнеры владеют оффшорными счетами за рубежом. Не верят этой информации 16,5% опрошенных.

Более половины опрошенных слышали о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков из российской частной армии Вагнера – "вагнергейт". В частности, что-то слышали об этом, но не знают деталей 36,3% респондентов, а 14,1% ответили, что достаточно хорошо осведомлены об этой ситуации. Около половины опрошенных (47,5%) ничего об этом не знают.

Среди респондентов, которые хотя бы что-то знают о "вагнергейте", 40,5% считают главной причиной срыва операции целенаправленную передачу информации со стороны высшего политического руководства Украины. 15,1% осведомленных респондентов главной причиной срыва считают нехватку профессионализма и ошибки со стороны высшего политического руководства Украины, а 12,8% – непрофессионализм и ошибки работников украинских спецслужб.

Относительное большинство опрошенных (40,1%) считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей. Несколько реже (36,2%) респонденты отвечают, что нынешняя власть хуже предыдущей. Лишь каждый пятый из опрошенных (20,1%) считают, что нынешняя власть лучше прежней.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

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