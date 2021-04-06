Президент Литвы объяснил свою фразу об "убийце" Путине: вся система в РФ такая. Видео

Юрий Сергиенко Политика 23:31, 6.04.2021 Обновлено: 23:42, 6.04.2021

Вся система в Российской Федерации, построенная ее лидером Владимиром Путиным, является "убийцей".

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя свои слова о том, что президент РФ – "убийца" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Убийцей прежде всего является система. И это та система, которая была создана в России за последние 20 лет", – пояснил Науседа.

Он убежден, что измениться система может даже в случае изменения одного человека, приведя в пример Бориса Ельцина. Президент Литвы считает, что при нем ситуация в России была другой.

"Эту систему можно было построить, но также ее возможно убрать. Наверное, это потребует времени, и много времени – но это возможно. Впрочем, предпосылкой для этого являются изменения в самой России", – считает Науседа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "убийцей". Затем такое же мнение высказал и президент Литвы. Он тогда отметил, что видит "множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права нации на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей".

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