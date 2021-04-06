Президент Литви пояснив свою фразу про "вбивцю" Путіна: вся система в РФ така. Відео

Вся система в Російській Федерації, побудована її лідером Володимиром Путіним, є "вбивцею".

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи свої слова про те, що президент РФ – "вбивця" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вбивцею насамперед є система. І це та система, яка була створена в Росії за останні 20 років", – пояснив Науседа.

Він переконаний, що змінитися система може навіть у разі зміни однієї людини, навівши приклад Бориса Єльцина. Президент Литви вважає, що за його правління ситуація в Росії була іншою.

"Цю систему можна було побудувати, але також її можливо прибрати. Напевно, для цього потрібен час, і багато часу – але це можливо. Втім, передумовою для цього є зміни в самій Росії", – вважає Науседа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Джо Байден назвав російського лідера Володимира Путіна "вбивцею". Потім таку ж думку висловив і президент Литви. Він тоді зазначив, що бачить "безліч ознак, які демонструють явну байдужість щодо цінностей цивілізованого світу, ігнорування права нації на самовизначення, ігнорування територіальної цілісності сусідів".