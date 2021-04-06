Президент Литви пояснив свою фразу про "вбивцю" Путіна: вся система в РФ така. Відео

Юрій Сергієнко Політика 23:31, 6.04.2021 Оновлено: 23:42, 6.04.2021

Вся система в Російській Федерації, побудована її лідером Володимиром Путіним, є "вбивцею".

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи свої слова про те, що президент РФ – "вбивця" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вбивцею насамперед є система. І це та система, яка була створена в Росії за останні 20 років", – пояснив Науседа.

Він переконаний, що змінитися система може навіть у разі зміни однієї людини, навівши приклад Бориса Єльцина. Президент Литви вважає, що за його правління ситуація в Росії була іншою.

"Цю систему можна було побудувати, але також її можливо прибрати. Напевно, для цього потрібен час, і багато часу – але це можливо. Втім, передумовою для цього є зміни в самій Росії", – вважає Науседа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Джо Байден назвав російського лідера Володимира Путіна "вбивцею". Потім таку ж думку висловив і президент Литви. Він тоді зазначив, що бачить "безліч ознак, які демонструють явну байдужість щодо цінностей цивілізованого світу, ігнорування права нації на самовизначення, ігнорування територіальної цілісності сусідів".

Коментувати
Політика

Дивіться також

Стали відомі імена двох загиблих на Донбасі воїнів. Фото героїв

Брат заарештованої в Дубаї українки прокоментував інцидент із голою фотосесією. Відео

CNN: Росія нарощує присутність в Арктиці і випробовує "суперзброю". Фото та відео

У Криму вчителька в школі назвала кримських татар "зрадниками": спалахнув скандал

На Запоріжжі російську мову позбавили статусу регіональної