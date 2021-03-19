Президент Литвы заговорил на украинском в Раде. Главные тезисы выступления

Президент Литвы Гитанас Науседа, который прибыл в Украину с официальным визитом, выступил с трибуны Верховной Рады, обратившись на украинском языке.

Он заявил, что его страна поддерживает наше государство в противодействии российской агрессии, и отметил, что временно оккупированный РФ Крым является однозначно украинским. Выступление транслировалось онлайн на канале "Рада", OBOZREVATEL собрал главные тезисы из него (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Дорогие братья и сестры, украинцы. Я прибыл в ваш край с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовался и уничтожался, но не был уничтожен", – сказал Науседа под аплодисменты нардепов.

Литовский президент выразил убеждение, что его обращение с трибуны украинского парламента проложит путь к общему будущему двух государств, одновременно опираясь на общее прошлое.

"30 лет назад, когда Литва защищала свою свободу во время кровавых январских событий, украинские добровольцы спешили на помощь бок о бок с героями нашей свободы. И мы, литовцы, всегда были рядом, когда народ Украины становился на защиту своего достоинства. Много веков до того мы были рядом друг с одном и даже имели общее государство, торговали, вели культурный обмен, давали отпор общему врагу", – напомнил Науседа.

Он добавил, что Литва поддерживает Украину и сейчас, особенно после того, как семь лет назад Россия начала на территории государства военную агрессию, которая разрушила мир и согласие в Европе.

"Мы, литовцы, твердо говорим: Крым – это Украина", – подчеркнул президент Литвы, после чего депутаты в Раде встали и снова начали громко аплодировать политику.

Науседа подчеркнул, что его страна строго осуждает незаконные действия РФ, выступает за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также приветствует инициативу Киева по созданию "Крымской платформы".

Также Гитанас Науседа заверил, что Литва оценивает усилия Украины по политическому разрешению конфликта на Донбассе. Кроме этого, призвал Россию и подконтрольные ей незаконные вооруженные группировки безотлагательно выполнить требования Минских договоренностей.

"Санкции против России должны действовать до тех пор, пока она не покинет незаконно занятые территории Украины", – подчеркнул литовский президент

Науседа добавил, что Литва продолжает поддерживать Украину на ее пути к интеграции с Европейским Союзом и НАТО.

"Не сомневаемся, что крепкой Украине место в крепкой Европе. Искренне рады за цивилизационный выбор Украины стремиться к европейской и евроатлантической интеграции. Мы знаем лучше, чем кто-либо другой, что вас ждут тяжелые испытания, и готовы поделиться опытом", – заявил он.

В конце президент Литвы рассказал о надеждах, которые его страна возлагает на укрепление украинско-литовских отношений в политической, экономической сферах и не только. В частности, призвал Украину не покупать электроэнергию, произведенную на Белорусской атомной электростанции в Островке Гродненской области

"Века общей истории научили литовцев уважать свободолюбивый украинский народ и высоко ценить ваш независимый характер. Сейчас мы с большой радостью наблюдаем восстановление и возрождение вашей страны, достойного и знающего свои ценности государства. Литва может вам помочь на пути реформ и обязательно будет делать это в будущем. Слава Украине!" – подытожил Гитанас Науседа.

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