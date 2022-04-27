Президент Индонезии пригласил Зеленского на саммит G20

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки". Именно эта страна является нынешней главой главой G20.

Об этом сообщил глава государства на своей странице в Twitter. Он также поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины.

"Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", – написал политик.

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Встреча лидеров состоится 15-16 ноября на Бали.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что Вашингтон и некоторые другие члены "Большой семерки" призывают лидера Индонезии пригласить Украину на саммит G20. Это произошло после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для главы Кремля Владимира Путина.

Кроме того, президент США Джо Байден на фоне российской агрессии поддержал предложение Польши исключить РФ из организации 20 важнейших индустриальных стран и государств с быстро развивающейся экономикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, министры финансов многих стран на заседании "Большой двадцатки" открыто продемонстрировали протест против России из-за развязанной ею войны в Украине. Они просто вышли из зала заседания, когда российский делегат начал свой доклад.