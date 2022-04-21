Министры ряда стран покинули сессию G20 во время выступления представителя РФ

Министры финансов многих стран на заседании "Большой двадцатки" открыто продемонстрировали протест против России из-за развязанной ею войны в Украине. Они просто вышли из зала заседания, когда российский делегат начал свой доклад.

Демарш состоялся в среду, 20 апреля, на закрытой сессии G20 в Вашингтоне. Об этом сообщила министр финансов Канады Кристия Фриланд в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мировые демократии не будут стоять в стороне от лица продолжения российской агрессии и военных преступлений. Сегодня Канада и ряд наших демократических партнеров вышли из пленарного заседания G20, когда Россия пыталась вмешаться", – написала она.

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По ее словам, встречи на этой неделе в Вашингтоне касаются поддержки мировой экономики, а незаконное вторжение РФ в Украину представляет серьезную угрозу для мировой экономики. Министр добавила, что страна-агрессор не должна участвовать или включаться в эти встречи G20.

В постеона опубликовала снимок с коллегами, покинувшими встречу. Среди них оказались американский министр финансов Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Отметим, что на сессии в качестве приглашенных гостей также выступали украинские чиновники. Упомянутые высокопоставленные лица других стран слушали их выступления, чего не скажешь о презентации РФ – как только российский министр финансов Антон Силуанов начал свою речь через видеосвязь, все они вышли.

Один из чиновников в комментарии CNN признался, что министры заранее договорились бойкотировать участие РФ в заседании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что США и западные союзники ищут возможности для исключения РФ из G20 из-за войны против Украины. Многие представители клуба стран с наиболее развитыми экономиками убеждены, что присутствие РФ на встречах будет проблематичным для европейских государств.