У Путина оправдались за скопление войск возле Украины: не готовим наступления

В Кремле повторили свою позицию относительно скопления российских войск у границ Украины, заявив о якобы нагнетании ситуации вокруг этого. В частности, публикации в украинской и западной прессе там назвали "неприемлемой истерикой", а президента Владимира Зеленского обвинили в ее "поддержке".

Сама же Россия, убеждают в Москве, "наступлений ни на кого не готовит". Такую позицию высказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистское агентство ТАСС.

"Эта истерика, которая сейчас нагнетается в англосаксонских СМИ, украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой", – заявил он.

Спикер российского лидера Владимира Путина ответил также на слова Зеленского, что тот должен сам публично сказать об отсутствии планов относительно Украины.

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"Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в ее адрес в том плане, что она как-то агрессивно ведет себя, абсолютно безосновательны и неверны по существу", – высказался Песков.

По его словам, в Москве якобы опасаются, что такое "нагнетание" может быть попыткой Украины "скрыть собственную подготовку" к "силовому разрешению" ситуации на Донбассе.

"Это было бы полным безумием… Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого. Россия – абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в хороших отношениях со своими соседями", – поспешил заверить представитель Кремля.

В то же время оставил "без комментариев" вопрос о том, получала ли российская сторона через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана список на обмен удерживаемыми лицами.

Напомним: западные СМИ и топ-чиновники продолжают говорить о возможной попытке вторжения в Украину со стороны России. По данным разведки, это может произойти в начале 2022 года, сейчас у украинских границ уже сосредоточено около 100 тысяч российских военнослужащих. Насколько вероятным является вторжение РФ и какие цели преследует глава Кремля Путин – читайте в материале.

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