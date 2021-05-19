Премьер Эстонии съездила в зону ООС и заявила, что РФ должна знать цену своей агрессии

Эстонский премьер-министер Кая Каллас выразила убеждение, что безопасность Украины сегодня равноценна безопасности Европы. По ее словам, Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в контексте длительной вооруженной агрессии России.

Накануне политик вместе с чрезвычайным и полномочным послом Каймо Кууском посетила район проведения Операции Объединенных сил, сообщает сайт украинского Минобороны. Во время поездки на Луганщину зарубежные гости ознакомились с работой и инфраструктурой КПВВ "Станица Луганская", который планируется модернизировать.

"Мы все партнеры и друзья Украины, и должны положить конец боевым действиям. Вместе с международными партнерами мы работали для того, чтобы сделать конкретные шаги и защитить Украину. Россия должна знать цену и последствия своей агрессии. Сегодня я присутствовала здесь, чтобы сказать: мы стоим рядом с вами", – подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что семь лет после начала агрессии и столько, сколько в этом будет необходимость, Эстония будет помогать Украине, ведь ее безопасность – это безопасность Европы. Также политик призналась, что поражена тем, на каком уровне украинцы готовы защищать своих граждан и о них заботиться.

Премьер добавила, что Эстония поддерживает несколько проектов, направленных на повышение благосостояния школьников и обеспечения равных возможностей в сфере образования на территории Донецкой и Луганской областей. Это, в частности, обеспечение интернетом двух сел и оказания гуманитарной помощи малообеспеченным семьям.

В районе проведения ООС иностранная делегация осмотрела инфраструктуру КПВВ "Счастье" и ознакомилась с работой и возможностями Центра предоставления административных услуг.

Заместитель командующего Операцией генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил эстонскую делегацию с ситуацией безопасности и от имени командующего вручил Каллас памятку с символикой ООС.

Напомним: юрист и бывший депутат Европейского парламента Кая Каллас должность премьер-министера получила в январе 2021 и стала первой в истории женщиной, возглавившей эстонское правительство. Политику 43 года, она свободно владеет эстонским, русским, финским и французским языками. Ее отец Сиим Каллас является соучредителем "Партии реформ". Кроме того, ранее он также был премьер-министром Эстонии и комиссаром ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Эстонии решили выдавать визы в приоритетном порядке заробитчанам из Украины, которые хотят приехать в страну на сезонные сельскохозяйственные работы.