Пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Никифоров заявил в эфире телеканала "Дом", что тема оккупации Россией украинских территорий должна стать основным вопросом возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. "А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" — задался вопросом Никифоров.

Слова пресс-секретаря президента в Киеве считают ответом на публикацию московским изданием "Коммерсантъ", уже не раз знакомившим читателей c материалами со ссылкой на заместителя главы администрации президента России, "куратора" украинского направления Дмитрия Козака, статьи, в которой "информированные источники" рассказывают о предложениях Путина Зеленскому повестки дня их возможной встречи.

Это целые двенадцать пунктов, среди которых восстановление полноценных дипломатических отношений, возвращение послов в Москву и Киев, ликвидация взаимных торгово-экономических санкций и ограничений в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, Кремль предлагает договориться о восстановлении полноценного транспортного сообщения между двумя странами, и начать подготовку к 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа после 2024 года.

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Но никакого Крыма в путинских предложениях, разумеется, нет, а что касается Донбасса, то он упомянут исключительно в контексте готовности России содействовать договоренностям Украины с так называемыми "народными республиками" — то есть Зеленскому вновь предлагается начать прямые переговоры с фактически назначенным Москвой "руководством ДНР и ЛНР".

Зеленский постоянно говорит о своем стремлении встретиться с Путиным и уверяет, что такая встреча может быть результативной — во время своей недавней встречи с журналистами в Трускавце президент Украины даже обвинял "окружение Путина" в том, что оно не дает ему встретиться с российским коллегой из-за опасений, что Зеленский Путина "переубедит".

Но согласиться на встречу, участники которой будут делать вид, что проблемы российской оккупации Крыма и Донбасса просто не существует, Зеленский просто не может — тем более после постоянных, хотя пока и безуспешных попыток вернуться к возобновлению саммитов в "нормандском формате" и проведению "Крымской платформы" в 30-ю годовщину украинской независимости. Но почему же тогда Путин предлагает ему условия встречи, которые делают саму встречу не возможной?

Хозяин Кремля играет на перспективу. Не только ведь Зеленский считает, что может переубедить Путина. Путин тоже рассчитывает, что сможет переубедить Зеленского — тем более на фоне энергетических проблем Украины. Ключевое предложение российского президента как раз касается продолжения соглашения о газовом транзите. И Путин уже высказывался по этому поводу — в частности, на Петербургском экономическом форуме, когда говорил, что соглашение о транзите может быть продлено в случае, если Украина откажется от перевооружения собственной армии.

Путин, собственно, рассчитывает, что Зеленского переубедит не он, а "генерал мороз". "Газпром" предпринимает систематические усилия по физическому прекращению транзита газа через Украину — и отнюдь не только с помощью еще не заработавшего "Северного потока-2", но и при помощи "Турецкого потока" — именно этот газопровод сейчас стал маршрутом доставки российского газа в Венгрию вместо украинской ГТС.

А это означает, что для Украины уже этой зимой изменится вся логистика доставки газа — и цена сырья, разумеется, тоже. Учитывая дефицит газа и увеличение цены на топливо, это может оказаться серьезным испытанием для украинской энергетики — тем более что власти, озабоченные прежде всего сохранением популярности Зеленского, не решатся повысить жилищно-коммунальные платежи.

В Кремле рассчитывают, что в этих кризисных условиях Зеленский поймет, что для него лучше было бы договориться с Путиным и не вспоминать о Крыме и Донбассе. Особого риска для Москвы тут нет. Если Зеленский не пойдет на уступки, энергетическое давление продолжится — а значит, усилится и нестабильность в соседней стране.

А если вдруг пойдет — то это приведет к открытому конфликту с патриотической частью населения, может быть, даже к новому восстанию. И перед Россией в любом случае откроется перспектива оккупации новых украинских территорий.

Собственно, в этом и состоит подлинный смысл предложений Путина.

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