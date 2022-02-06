Итак, как пишет ZN.UA сепары накануне новой встречи в Нормандском формате накатали письмо ОБСЕ о "Зраде". Ну, ZN.UA так не формулирует, а вот ФБ уже да... А Михаил Подоляк в комментарии УП опроверг.

Но на самом деле не убедительны ни новость, ни опровержение, такой парадокс. Давайте разберем.

"Украинская сторона под гарантии Германии и Франции взяла на себя обязательство представить в Контактную группу свою письменную реакцию на все имеющиеся на столе переговоры предложения по всеобъемлющему мирному урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями...

Далее текст на языке оригинала.

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...до 16 лютого 2022 року подати до Робочої групи з політичних питань доопрацьований проект Плану ОРДЛО з урахуванням позиції України, зазначеної у пункті 1.1. 2 цього розділу, або подати свої заперечення на пропозиції України".

Бойовики також ЗГАДУЮТЬ "зобов'язання України не пізніше 16 лютого 2022 р. подати до Робочої групи з економічних питань пропозиції щодо зняття економічної блокади та відновлення соціально-економічних зв'язків з ОРДЛО".

А також СПОДІВАЮТЬСЯ, що "Україна забезпечить негайне вжиття всіх необхідних заходів для звільнення та повернення на територію ОРЛО затриманого Україною представника ОРЛО у СЦКК А.Косяк" (ох уже мені ця донецька мова! Мене вони теж завжди забувають провідмінювати).

Тепер по суті.

1. Якщо це фейк — що сама редакція DT.UA вважає дуже ймовірним — то все ясно.

2. Якщо фейк частковий — то важливо розуміти, в якій частині. Зазвичай, до речі, фейки росіянами так і робляться.

3. Погано, якщо не є фейком слова про "зобов'язання" стосовно "блокади". Хоча, звичайно, обговорювати можна довго, а нічого іншого ще й не обіцяно.

4. Напружують слова про "гарантії" Німеччини та Франції. Не те щоб таке дивувало. Але ця "миротворчість" у дсуі Мюнхена-1938 вже трохи піднабридла. Зрештою, після восьми років Берлін і Париж могли б уже зрозуміти, що так воно не грає.

5. Що ж до тези про письмову реакцію на пропозиції — ну, Путін он теж хотів "письмової реакції на пропозиції" від НАТО. Ну — отримав ))

6. Якщо лист не фейк, то його публікація, звісно, різко зменшує шанси на реалізацію домовленого. Але водночас підігріває нашу внутрішню ситуацію. Як варіант — лист "злили" самі росіяни, розуміючи, що реалізувати не вдасться все одно, то хоч порозхитують.

7. З іншого боку, а що ж там каже Подоляк? А Подоляк там каже: "Саме російська сторона, а не будь-які маріонеткові утворення, є стороною тяжкого конфліктного діалогу. Виходячи з цієї абсолютно чіткої та зрозумілої позиції, немає і не може бути юридично зобов'язуючих кроків України по відношенню до окупаційних структур в Донецьку та Луганську".

Гм, але ж про юридичні зобов'язання і не йшлося! Зрештою, в рамках самої лише ТКГ взагалі важкувато говорити про юридичні зобов'язання, чи не так? А йшлося тут про те, наскільки готова Банкова виконувати хотєлкі Кремля в ТКГ, і чи не перетинає вона межу між суто ритуальним і тим, що потім може зіграти проти нас.

8. Що ж ми бачимо в підсумку? Згідно з листом сєпарів, Зради з нашого боку ще нема. Але (якщо це правда) є небезпечні рухи в цьому напрямку. А згідно з коментарем Подоляка, Зради з нашого бкоу ще нема... про "небезпечні рухи" при чьому — ні слова :)

9. Загалом ця публікація могла би бути річчю не лише шкідливою, але й корисною. Як педагогічний момент.

Звичайно, у Зеленського за ці роки вже зрозуміли, що хайпувати по стадіонах і кричати про негайне припинення війни та клятих бариг — це одне, а царювати саменьким — зовсім інше. І, звичайно, ніякі публікації не змінять того факту, що велика політика ну от просто в принципі не може робитися повністю відкрито. Це даність. Як світові константи у фізиці.

Але, можливо, хоч до частини співвітчизників почне доходити от саме вищесказане — про відкритість у політиці. І що, відповідно, Добрі та Чесні Царі бувають тільки в телевізорі.

Хоча, звичайно, це не точно... Адже вже тридцять років не доходить.