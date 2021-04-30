Пранкеры Лексус и Вован разыграли украинских нардепов, выдав себя за команду Навального

Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) разыграли народных депутатов Украины, устроив с ними видеоконференцию. Она проводилась от имени главы сети штабов оппозиционера Алексея Навального, Леонида Волкова, и юриста фонда Навального Ивана Жданова.

Полную запись розыгрыша россияне обнародовали на своем YouTub e-канале. В частности, к разговору пранкерам удалось привлечь главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко, нардепов от этой же политсилы Святослава Юраша, Вадима Галайчука, Александра Мережко, Марию Мезенцеву, а также главу Меджлиса крымскоготатаркого народа Мустафу Джемилева и представителя Мирового конгреса украинцев Тымиша Мартыненко-Кушлянского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предметом наигранного разговора была судьба временно оккупированного Крыма, когда к власти в России придет Навальный. Первыми требования озвучили Корниенко и Джемилев. Они заявили, что если оппозиционер станет новым лидером РФ, то должен максимально быстро убрать оккупационную власть с украинского полуострова и вывести оттуда войска.

Пранкеры, в свою очередь, пообещали, что "команда Навального" якобы займется решением вопроса реинтеграции Крыма в состав украинского государства.

После этого в диалог вступил Мережко и предложил, чтобы Навальный сделал "юридически оформленное" заявление по поводу временно оккупированной территории. Кроме того, украинский политик спросил, что потребует сторона РФ взамен от Украины после такого шага.

В ответ авторы розыгрыша заявили, что "команда Навального" якобы хочет разместить свои офисы в Украине, поскольку Фонд борьбы с коррупцией в стране-агрессоре признан экстремистской организацией.

Однако украинские нардепы напомнили "представителям Навального" о его скандальных высказываниях по поводу Крыма (в одном из интервью оппозиционер говорил, что "Крым – это не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать").

В разгаре дискуссии один из россиян предложил всем вместе спеть гимн Украины, и его поддержали все участники онлайн-конференции.

После этого разговор перешел к обсуждению якобы новой стратегии Навального по Крыму, которую представил "Волков".

При этом он устроил странный перформанс: очистив на камеру мандарин от кожицы, сказал, что полуостров якобы принадлежит всем.

"Это только для кота, это только для ежа, а для волка – кожура", – сказал пранкер, разделяя фрукт на дольки.

Его слова вызвали смех у нардепа Юраша, а остальные украинцы недоумевающе наблюдали за процессом. Кроме того, Джемилев осудил пассаж об "общем Крыме".

"Не понял. Что это такое? Наша территория для всех?" – возмутился он.

В конце разговор собеседников стал больше напоминать конфликт. Так, "Жданов" начал оскорблять Корниенко и обозвал его "боровом в грязной футболке". В свою очередь, "Волков" в нецензурной форме выдал, что ему надоело разговаривать из-за обвинений с украинской стороны.

В итоге многие участники онлайн-конференции вышли из нее. Юраш примирительным тоном принялся объясняться, что граждане Украины свое негативное отношение к российскому президенту Владимиру Путину якобы невольно переносят на всех россиян.

В итоге розыгрыш закончился договоренностью о том, что "команда Навального" подготовит какое-то заявления по поводу оккупированного Крыма. Но за это они попросили финансовую поддержку.

"Мы сделаем заявление, мы вам гарантируем, что будет заявление, гарантируем, что сделаем все возможное, чтобы нашу позицию услышало как можно больше людей, в том числе в Украине. А денежки, денежки у вас есть для нашего фонда?" – сказал "Жданов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2018 года пранкеры Лексус и Вован устроили провокацию с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Тогда они представились главой комитета иностранных дел Европарламента Дэвидом Макалистером.