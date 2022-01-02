Долгие годы поздравления президентов (и не только украинских) являлись продолжением отчета о проделанной за год работе. И до Владимира Зеленского никто не изменял формат настолько сильно, чтобы традиционное новогоднее поздравление стало чуть ли не главным медийным событием года, которое долго обсуждают и на которое ориентируются политологи и политические психологи, связывая его с поведением политического лидера.

Начнем издалека, проанализируем поздравления основных политических игроков, а на сладкое оставим Владимира Александровича.

Порошенко:

Не смотря на то, что Петр Алексеевич активно включен в политическую борьбу и старается использовать все возможные медийные инструменты, его новогоднее поздравление остается формальным и рамочным, напоминая тот самый ежегодный отчет о проделанной работе. Видеоряд насыщен украинской символикой, автоматически связывающей зрителя с исключительно украинской повесткой – от узоров вышиванки до камуфляжа. В видеоряде очень много самого Порошенко, который плетет маскировочные сетки, разгружает машину с волонтерской помощью для военных, несет военным клубнику и мандарины, и пр, и пр.

Видео дня

Не мало места уделено супруге пятого президента. И воззвание к вакцинирование озвучено именно ею. Неплохой ход, учитывая неоднозначное отношение к вакцине среди населения. Призыв, высказанный женщиной, подвергается меньшей критике, чем если бы это сказал мужчина, тем более облеченный политической властью.

Невербальные сигналы, на которые стоит обратить внимание зрителям, да и самому Петру Порошенко:

1) Многочисленные утвердительные кивки по ходу поздравления – отличное решение. Порошенко часто кивает в такт собственным размышлением и это оказывает дополнительное невербальное влияние на восприятие его аргументов. Кроме него так же делает Юлия Владимировна, и Юрий Анатолиевич, и многие другие.

2) Порошенко приобнимает супругу ка-то искусственно. Правая рука прикасается к ней как-то ребром ладони. Не уверен, что за этим вообще хоть что-то стоит, но воспринимается данный жест весьма неоднозначно.

3) Петр Алексеевич продержался почти все выступление без своего традиционного "указующего" перста, но в конце не выдержал и сорвался. Излюбленный жест всех политиков выставлять указательный палец в формате такого эмоционального поздравления совершенно неуместен.

В целом поздравление от Порошенко - это поздравление про Порошенко. Ставим Петру Алексеевичу твердую тройку. Даже с плюсом.

Юрий Анатолиевич Бойко отметился весьма коротким поздравлением. Общая протяженность ролика – 30 секунд, из которых сам Бойко есть на экране в течении 24. Сложно вложить душу в таком коротком месседже, но Юрий Анатолиевич этого и не делает. Весьма формальное приветствие с набором общих фраз. Но при этом оно совершенно без критики оппонентов, без сатиры и без излишней артикуляции на проблемах. Зашел, поздравил и быстро ушел, чтобы не мешать.

Еще очень заметно, что Юрий Анатолиевич не носит линз, а очки надевать в такой торжественный момент не хочет. Поэтому сильно щурится, рассматривая слова на суфлере и даже не поворачивает голову при переходе на вторую камеру.

Невербалики ноль. Юрий Анатолиевич в данном случае – это просто говорящая голова.

Итоговая оценка – тройка за краткость и тактичность. Но без плюса за отсутствие "души" в кадре.

Иные участники будущих президентских гонок в этом году не порадовали нас своими выступлениями. Юлия Владимировна, Игорь Смешко и даже Дмитрий Разумков (который в прошлом году отличился новогодним поздравлением от себя лично) в этом году оставили украинцев один на один с президентом Зеленским. Вот так плавно мы к нему и перейдем.

Владимир Зеленский постепенно осваивает формальный протокольный стиль, не смотря на весь свой креатив. После неформальной водолазки образца 2019 и 2020 годов прочно занял свое место деловой костюм с галстуком. Традиционный отчет о проделанной работе заменил демонстрацию идей (какая разница 2020) и намерений (я иду в президенты 2019). Второй год подряд в новогоднее поздравление вплетаются атрибуты власти – лестницы, балясины, ковровые дорожки, просторные залы, позолота и мрамор, рота почетного караула (которая в прошлом году принимала участие в хайпе, а в этом выполняет свои основные функции – оказывает почет).

Причем начало и даже середина самого обращения посвящены нам с вами, простым украинцам. Но уже последняя треть – все же посвящена власти. Её успехам и достижениям. И это вроде как вполне справедливо, но очень напоминает громоздкий чиновничий стиль. В самом начале Владимир Зеленский посмеялся над старыми президентами, которые жалуются, а потом хвастаются. И сам через десять минут скатился в то же самое хвастовство.

О невербалике выступления можно не говорить. Речь отлично отрепетирована (в отличии от многих других политиков, которые репетировали мало и неумело). В выступлении много искренних жестов, много движения от себя, много улыбок и внимательного открытого взгляда. Видно, что Владимир Зеленский подходит к такой формальной процедуре как новогоднее поздравление очень неформально и это дает ему замечательное конкурентное преимущество.

На какие моменты в поздравлении стоит обратить внимание?

1. Соотношение традиционного и креативного.

Собрать в зале Мариинского дворца простых украинцев – это отличная идея. Очень креативная и нестандартная. Но посадить их за стол в виде статистов, уставших держать бокалы, пока президент договорит – это неверное завершение очень удачного решения.

2. Время поздравления.

Порошенко вложился в 4 минуты. Бойко хватило 24 секунд. Для президента ограниченный формат вряд ли подойдет, но растягивать на 21 минуту – это терять внимание аудитории. Замечательное начало размазывается, теряется эмоциональная инерция позитивного отношения. А учитывая, что в последней трети поздравления говорится уже не о украинцах, а о украинской власти, то тем более важно вовремя завершать.

3. Основной посыл.

Ключевое послание – нам есть чем гордиться. Тот факт, что безусловная гордость (за детей, рабочих, учителей и спортсменов) привязана к гордости относительной (за конкретную политическую фигуру и её политические достижения) является весьма стандартным политтехнологическим ходом и применяется всеми без исключения политиками. Но так мастерски показать эту привязку пока смог только Зеленский. И, главное, ключевой посыл о гордости и самоуважении реализован весьма грамотно и заходит без сопротивления. Поэтому реализация послания на высоте!

4. Основной нарратив.

А вот здесь добавим свое ведро дегтя. Сам формат собрать за одним столом самых-самых граждан и посадить их слушать поздравительную речь политического лидера – это отсылка к глубинным образам коллективного бессознательного. Вспомните финальные кадры многих фильмов эпохи позднего сталинизма ("Кубанские казаки", "Член правительства", "Весна" и пр) – хлеборобы и сталевары, заслуженные доярки и ученые за одним столом слушают речь, прославляют труд, восторгаются успехами и наслаждаются жизнью. Финальное торжество простого труда, заслуга подвига и самоотверженности, застолье, как символ достигнутого благополучия, музыка (это вообще отдельная тема), легкое порицание некоторых недостатков (которые как ни странно все еще есть в нашей жизни) и тотальное одобрение основной линии поведения – это стандартная формула советского кинематографического нарратива. И обещания дальнейших успехов как вишенка на торте.

Обратите внимание на состав участников – военные, учителя, медики, ученые и спортсмены – это хлеборобы и сталевары современности. Владимир Зеленский ищет для себя комфортный образ и советские нарративы входят в этот поиск наилучшим образом.

Немного о кинематографических и рекламных штучках.

Новогоднее обращение всегда было формальным актом коммуникации и воспринималось как переходное состояние между застольем и боем курантов. Но творческий потенциал команды президента сделал это обращение действительно коммуникативным актом, намного более важным чем бой курантов (слава Богу все меньше украинцев понимает о каких курантах вообще идет речь) и даже не менее важным, чем предшествующее застолье.

Визуальный ряд, подборка образов, интрига ожидания, музыка, в конце концов. Современное новогоднее поздравление Зеленского – это отдельный блокбастер со всеми ключевыми фазами драматического искусства. Есть завязка, развитие, кульминация и идеологическая развязка. Есть колоссальное влияние музыки на зрителя. Попробуйте-ка добиться подобного эффекта без музыки? Вряд ли у Вас это получится. Режиссерская группа прекрасно знает как формировать позитивное отношение и свои гонорары отрабатывает на все сто.

Есть профессионально подобранная массовка второго плана. В ней каждый раз разные наборы – то обычные граждане, говорящие голосом президента (2020), то дети, внимательно слушающие взрослого (ВЗРОСЛОГО – это важно) дядю президента (2021), то самые уважаемые украинцы, сидящие за одним столом с президентом (2022).

Новогоднее обращение стараниями креативной команды превращается не в обычную коммуникацию, а в акт воздействия. Оценка заслуг политика формируется не по делам, а по качеству отснятого материала.

В общем, если подводить итоги, по мастерству подачи материала Владимиру Зеленскому можно ставить твердую пятерку с минусом. Минус – за затянутое приветствие. 21 минута – это слишком. Но во всем остальном – это безусловно мастерская работа по созданию позитивного политического имиджа.

Ну и осталось сравнить отечественный информационный продукт с такими же продуктами сопредельных держав.

Забегая вперед скажем, что нам есть чем гордиться. Начнем с России.

Все выступление Владимира Владимировича – это призыв к мобилизации и терпению. Много текста о угрозах и будущих бедах. Ключевой акцент на преодолении. Но если взять эмоциональную составляющую, то здесь главная эмоция – это агрессия. Все выступление Путина – это демонстрация агрессии и жесткости. Четкие рубленные фразы, короткие предложения, завершенные и однозначные мысли, нравоучения, безальтернативное будущее взаимодействие.

С невербаликой все плохо. Минимум жестов (то есть их вообще нет, кроме единственного прикосновения к носу (очевидно из-за соплей на морозе)). Пожалуй, это худшее новогоднее поздравление Владимира Путина за всю его дооооолгую каденцию.

Лукашенко – абсолютная статичность. Поздравление можно разбить на фрагменты случайной продолжительности и объединить случайным образом и ничего не изменится. В нем совершенно нет логики и последовательности. Это просто набор клише. О невербалике и говорить нечего. Путин хоть нос почесал, а Лукашенко как начал в позе футбольного защитника, так и закончил в ней же.

В сухом остатке Зеленский как актер переиграл и Порошенко, и Бойко, и Путина с Лукашенко. А многие отечественные конкуренты вообще не явились на ринг. Вряд ли телевизионный образ может переиграть реальных политиков и победить реальные проблемы, но ведь Новый год – это же немного и про чудо, правда?