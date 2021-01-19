Появились новые подробности и фото VIP-отдыха Тищенко в Дубае

Во время своего отдыха в Дубае нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко ежедневно проводит время с женой Аллой и сыном Давидом на пляже, но бассейн игнорирует.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на очевидцев, обнародовав также новые снимки с парламентарием и его семьей (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что Тищенко отдыхает в одном из самых дорогих отелей – пятизвездочном Rixos The Palm Dubai. Как уточняет издание, в таком же он жил и июле 2020 года в Турции.

По данным на сайте гостиницы, самый дешевый вариант для проживания двоих взрослых и ребенка (двухместный номер) стоит 20 тысяч гривен в сутки. За люкс с четырьмя спальнями и бассейном придется заплатить 56,8 тысяч грн.

С территории открывается панорамный вид на Персидский залив, а гостям предоставляется доступ к бассейну в виде оазиса и спа-центру Rixos Royal с широким спектром процедур.

В каждом есть балкон с видом на море, мини-баром, бесплатным Wi-Fi, глубокой ванной и стеклянной душевой кабиной, а также собственный дайвинг-центр.

"Гостиница работает по системе ультра все включено. Гости наслаждаются неограниченным выбором блюд и более 70 премиальных международных напитков во всех ресторанах и барах отеля", – уточняет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети напомнили Тищенко, что расходы на отдых нужно будет внести в декларацию.