Появились фото нового кабинета Зеленского 'в духе Пиратов Карибского моря'

Фотограф опубликовал снимки нового кабинета президента Украины Владимира Зеленского на улице Банковая в Киеве. В нем глава государства общался с иностранными журналистами.

Снимки на своей странице в Facebook разместил глава фотослужбы украинского бюро Associated Press Ефрем Лукацкий. Он отметил, что помещение украшено искусственными джунглями (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря". Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с саблями и старинными пистолетами", – описал фотожурналист кабинет.

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Также он добавил, что теперь коридоры ОП украшают картины, как и в дорогих гостиницах, и неоновая надпись "Центр дії президента".

В то же время журналисты "КП в Украине" уточнили, что в помещении нет монументальных столов или тяжелых ваз, а также сравнили его с бункером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были установлены отреставрированные входные двери в здании Офиса президента, которые повредили во время акций в поддержку экс-лидера "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко.