В ОП поменяли двери, которые обрисовали на акции в поддержку Стерненко. Фото и видео

В Киеве отреставрировали и установили входные двери в Офисе президента, которые были повреждены во время акций в поддержку экс-лидера "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL во вторник, 1 июня. Конструкции, которые два месяца были забиты фанерой, полностью заменили (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Работы по установке дверей проводили шесть рабочих. По их словам, конструкции отреставрировали до предыдущего цвета (ранее они были разрисованы протестующими).

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Кроме того, на дверях заменили оковки и очистили бронзовые дверные ручки – сейчас они блистят.

Полицейские не знают снимут ли ограждение, которое блокирует подход к зданию Офиса президента. Оно до сих пор остается закрытым.

Напомним, после акции протеста здание было облито краской, окна в дверях выбиты, а площадь перед ОП превратилась в поле с многочисленными, часто нецензурными надписями. В ОП заявили, что действия участников акции нанесли ущерб в 2 миллиона гривен.

Добавим, что фасад ОП отмывали больше недели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В субботу, 20 марта, во Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.