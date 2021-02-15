Появились детали визита Зеленского в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский в Объеденных Арабских Эмиратах встречался с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заедом Аль Нахайяном.

Как сообщает информагентство WАМ, стороны обсудили вопросы усиления сотрудничества, региональные и международные вопросы.

Также во встрече принимали участие заместитель премьер-министра - министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф бин Заид Аль Нагаян и заместитель-премьер-министр - министр по делам президента шейх Мансур бин Заид Аль Нагаян.

"Его Высочество и господин Президент обсудили различные аспекты технологического, экономического и коммерческого сотрудничества между двумя странами, рядом с развитием связанных с пандемией коронавируса событий и международного сотрудничества для преодоления ее последствий на различных человеческих и экономических уровнях", – говорится в публикации.

На встрече арабская сторона подчеркнула, что она является "сторонником мира, стабильности и сосуществования в регионе и мире" и в связи с этим "всегда призывают к диалогу и политического решения проблем и конфликтов между странами во всех регионах мира ".

Помимо официальной встречи Зеленский посетил мемориал Вахат аль-кара, национальной и культурной достопримечательности Абу-Даби, призванной увековечить память о жертвах и героические подвиги мучеников из ОАЭ по защите своей родины и ее достижений. Отмечается, что президент Украины принял участие в церемонии и возложил венок к памятнику.

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