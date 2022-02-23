Еще неизвестно начинается масштабное вторжение, или все же пока Мордор остановится на нынешней линии разграничения, спасая то, что у них там вместо лица перед своим лохторатом, и в то же время избегая большой войны. Но с каждым часом все больше похоже на первое.

Что это значит, кроме конечно очень тяжелых времен впереди? А это в первую очередь означает признание.

Если вопреки здравому смыслу, подвергая свою страну адским санкциям, угрозе экономического коллапса и военной катастрофы, Путин таки шлет армию на нас – это потому, что он наконец-то в нас поверил. Он наконец признал, что без оккупации всей страны нас уже никак, никакими гибридными методами, не вернешь в стойло Империи Зла.

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Мы смогли доказать, что ни при каких обстоятельствах не станем частью "русского мира", не будем десятилетиями терпеть "царя-батюшку", воспевать ГУЛАГ, называть черное белым и наоборот. Мы заставили себя признать свободными людьми, европейцами, гражданами – и поскольку существование нас таких не совместимо с существованием Империи, нас осталось только уничтожить физически. Кремль наконец-то поверил в наши силы, и вынужден бросить против нас единственный ресурс, который еще считает действенным – огромную вооруженную орду. Это – признание, хотя и сопряженное с экзистенциальным вызовом.

Так же в нас поверили Байден и Джонсон. Нас видят способными выстоять в поединке с Империей, такими, которым не хватает только "Джавелинов" и "Стингеров" - но и хватает мужества, достоинства, военных умений. Оружие дают тем, в кого верят, тем, кого просто жалеют – дают приют в лагерях беженцев. Это – признание заслуженное нами на баррикадах Революции Достоинства и за восемь лет военного сопротивления Империи.

Нам осталось самим поверить в свои силы. Увидеть себя глазами Байдена, Джонсона, но как ни парадоксально глазами Путина. Увидеть в зеркале свободных казаков и казачек, которые представляют смертельную угрозу в воображении Кремля. И тогда мы обречены на Победу.