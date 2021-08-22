Потребует ли Меркель принятия 'формулы Штайнмайера'? Кулеба сделал категоричное заявление

С президентом Украины Владимиром Зеленским можно договариваться, однако чего-то требовать от него бесполезно. Таким образом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на предположение, что канцлер Германии Ангела Меркель может требовать принятия "формулы Штайнмайера".

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода". По словам главы МИД, она уже хорошо знает главу нашего государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я исключаю возможность, что канцлер будет требовать чего-то от Украины. Она достаточно хорошо уже знает президента Украины и позицию нашего государства", – пояснил Кулеба.

Также министр убежден, что неважно, когда состоится визит Меркель в Украину – до или после встречи с российским президентом Владимиром Путиным. На суть переговоров с Зеленским это не влияет.

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Кроме того, Кулеба отметил, что во время встречи Зеленского и Меркель Киеву интересны "нормандский формат", "Северный поток-2" и развитие торговли между Украиной и Германией.

Что такое "формула Штайнмайера"

Документ был предложен в 2015 году нынешним президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который тогда занимал должность министра иностранных дел.

Формула предусматривает алгоритм проведения выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Ее суть в том, что Донбасс должен получить особый статус на время проведения самих выборов, а на постоянной основе этот статус будет присвоен после того, как результаты голосования признают международные организации.

В то же время в документе ничего не говорится о выводе российских войск с оккупированных территорий. Украина выступает против этой формулы, потому что она прежде всего выгодна стране-агрессору.

Ранее стало известно, что Германия настаивает на том, чтобы Украина имплементировала "формулу Штайнмайера" в свое законодательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа Меркель и Путин провели переговоры. Среди прочего они обсудили войну на Донбассе и "Северный поток-2". Подробнее об итогах встречи читайте в нашем материале.