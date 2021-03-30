В Раде устроили потасовку, нардепа обвинили в пьянстве. Фото и видео

В Верховной Раде Украины во вторник, 30 марта, произошла потасовка между народными депутатами, когда парламентарии обсуждали погром Офиса президента сторонниками Сергея Стерненко.

Кроме того, нардепа от "Слуги народа" Сергея Швеца обвинили в том, что он якобы нетрезвый. Позже политик дал комментарий, в котором отрицал это и даже обещал сдать кровь на анализ. Соответствующее видео обнародовал в Facebook фотограф Ян Доброносов. Также он показал снимки народного избранника в зале парламента (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Саму потасовку снял на камеру народный избранник от "Слуги народа" Евгений Шевченко. Кадры он показал в Telegram.

На видео видно, что с трибуны выступала сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, обсуждая постановление № 5295. Этим документом народные депутаты осудили события во время акции на Банковой 20 марта.

Депутаты тем временем скопились в проходе между рядами и начали потасовку. Спикер Рады Дмитрий Разумков приостановил выступление Геращенко.

Как пишет "Громадське", конфликт случился между представителями политических сил "Слуга народа" и "Европейская Солидарность".

Когда нардепы разошлись, Геращенко продолжила свое выступление, заявив, что Швец якобы был пьян.

"В первом ряду сидит нетрезвый человек – народный депутат Украины. Мы требуем по итогам сегодняшнего заседания от Нацполиции провести алкогольный тест народному депутату по фамилии "Ш"...", – сказала она.

Сам политик утверждает, что коллеги распространяют лживую информацию намеренно. Он связывает это со своей позицией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта нардеп от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар назвала президента России Владимира Путина "х**лом" с трибуны Верховной Рады Украины.