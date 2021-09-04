Кулеба высказался о поставках нового летального оружия от США

Украина уже в 2021 году получит от США партию бронебойных систем "Джавелин", возможно также заключение соглашений о поставках другой военной техники. Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

Подробности переговоров, которые состоялись 1 сентября, раскрыл глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "РКБ-Украина". Он подчеркнул: высшее политическое руководство Америки заверило Зеленского, что Штаты и в дальнейшем будут поддерживать украинский народ и обороноспособность украинского государства.

"Не исключаю, что мы сможем выйти на договоренности и по другим [кроме "Джавелинов"] видам оборонительного летального и нелетального оборудования... Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", – сказал Кулеба.

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Он отметил, что не может более детально рассказать об итогах обсуждения этой темы.

Министр указал, что диалог Украины с американскими партнерами по вопросам обороны и безопасности будет продолжаться также в рамках соответствующей рабочей группы комиссии стратегического партнерства. Работу этого ведомства Зеленский и Байден договорились перезагрузить, как сказал Кулеба – "открыть ей второе дыхание и наполнить новым содержанием".

"Осенью вместе с моим коллегой, государственным секретарем Энтони Блинкеном, мы проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США", – добавил глава МИД.

Как писал OBOZREVATEL, Кулеба также заявил, что Киев рассчитывает на помощь США в ускорении вступления Украины в НАТО.

Материал нашего издания о том, как прошла встреча Зеленского и Байдена и что украинский президент успел сделать за два дня пребывания в Вашингтоне, читайте по ссылке.