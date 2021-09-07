Посол в США призвала Раду не принимать обращение к Конгрессу: Украине не нужен статус MNNA

Украине якобы не нужно предоставление статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA), так как его получают страны, которые не планируют или не могут в силу политических, географических и других причин стать членами Североатлантического Альянса. Посол украинского государства в Соединенных Штатах Оксана Маркарова призвала Верховную Раду не голосовать за обращение к Конгрессу по MNNA.

Соответствующий пост появился во вторник, 7 сентября, на Facebook-странице Маркаровой. Она указала, что вступление в НАТО стало целью Украины, поскольку это – вопрос безопасности.

"Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны и это записано в нашей Конституции", – заявила дипломат.

Она напомнила, что Украина – EOP партнер НАТО, то есть имеет право на партнерство с расширенными возможностями. Это создает платформу для усиленного сотрудничества с Альянсом.

Видео дня

По словам Маркаровой, Штаты как стратегический партнер активно участвуют в развитии Украины, предоставляют стране военную технику и летальное оборонное оружие.

Кроме того, в ходе недавнего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон стороны подписали "очень сильное Рамочное Соглашение между Минобороны Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства", сказала посол.

"Это является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам", – написала Маркарова, добавив, что работа над проектами уже начата в украинском правительстве.

По ее мнению, Раде лучше поддержать основные реформы и законопроекты, которые необходимы для активного продвижения вперед в НАТО.

Отметим, что Рада должна рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса MNNA 9 сентября.

Напомним, что Маркарова ранее занимала пост министра финансов Украины. На этой должности она пробыла с 8 июня 2018 года (до 22 ноября – и.о.) до 4 марта 2020-го.

Как писал OBOZREVATEL, в США заявили, что для членства в Североатлантическом Альянсе Украине нужно выполнить некоторые условия, в частности – провести реформы для укрепления обороны, экономики и верховенства права.